Biden yönetiminden 2 trilyon dolarlık paket

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Biden yönetiminden 2 trilyon dolarlık altyapı paketi

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını açıkladı.

Biden yönetiminden 2 trilyon dolarlık altyapı paketi
Biden yönetiminden 2 trilyon dolarlık paket
0:00 / 0:00
AA

Biden, Pittsburgh ziyaretinde, ekonomi planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl milyonlarca Amerikalının işini kaybettiğini anımsatan Biden, yüzde 1'lik en zengin kesimin ise servetlerini 4 trilyon dolar artırdığına dikkati çekti.

Biden, ülke ekonomisinin aşağıdan yukarıya inşa edilme zamanı olduğunu belirterek "Bu ülkeyi Wall Street inşa etmedi. Bu ülkeyi orta sınıf inşa etti." dedi.

Altyapı paketine ilişkin Biden, "Gördüğümüz veya yaptığımız hiçbir şeye benzemeyen, Amerika'da nesilde bir yapılabilecek bir yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

8 YILA YAYILAN BİR PAKET

Ekonomi planının "Amerikan İstihdam Planı" ve "Amerikan Aileler Planı" olmak üzere iki kısımdan oluştuğuna işaret eden Biden, her ikisinin de ekonominin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Biden, "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırdığı altyapı paketinin detaylarına değinerek ulaşım altyapısının, yolların, köprülerin ve havalimanlarının modernize edileceğini anlattı.

Pakette iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaların da yer alacağına işaret eden Biden, "Önerdiğim şey, Amerika'nın geleceğine yaklaşık 2 trilyon dolarlık tek seferlik bir sermaye yatırımı." diye konuştu.

Biden, paketin 8 yıla yayıldığını belirterek sağlanacak istihdam artışı ve ekonomik büyümenin işletmelerin uluslararası alanda daha fazla rekabet etmesine ve daha fazla gelir sağlamasına yardımcı olacağını anlattı.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 28'E ÇIKIYOR

Paketin finansmanı konusunda federal vergilerin artacağını söyleyen Biden, "Bu kimseyi cezalandırmakla ilgili değil. Milyonerlere ve milyarderlere karşı bir şeyim yok. Amerikan kapitalizmine inanıyorum." dedi.

Biden, kurumlar vergisinin yüzde 28'e çıkarılacağını kaydederek bundan şikayet edilmemesi gerektiğini, söz konusu vergi oranının hala İkinci Dünya Savaşı ile 2017 arasındaki döneme kıyasla düşük olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin Cumhuriyetçiler ile bir araya geleceğini ve onların fikirlerine açık olduğunu belirten Biden, söz konusu paketin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ALTYAPI PAKETİNİN DETAYLARI

Biden'ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi ile Kovid-19 salgınının ekonomide neden olduğu yaraların sarılması ve ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin ardından söz konusu altyapı paketinin Biden yönetiminin üzerinde çalıştığı ikinci büyük paket olduğu belirtiliyor.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan altyapı paketinde, yol ve köprülerin modernizasyonu, geniş bant internet erişiminin genişletilmesi, temiz enerji ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması gibi yatırımlar yer alıyor.

Pakette, yol, köprü, otoyol, liman, havalimanı ve elektrikli araç sistemlerinin geliştirilmesi gibi projelere 621 milyar dolar, üretim, Ar-Ge ve mesleki eğitimi projelerine 580 milyar dolar, okul ve konutların inşası ile iyileştirilmesine yönelik projelere 300 milyar dolar, içme suyu altyapısı, geniş bant internet erişimi ve elektrik şebekelerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlara 300 milyar dolar ve yaşlılar ile engellilerin bakımına ise 400 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Paketin 8 yılda 2 trilyon dolara mal olması beklenirken, tartışma konusu olan finansmanın ise kurumlar vergisinin yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarılarak 15 yıldan fazla bir sürede sağlanacağı belirtiliyor.

Planın sağlık ve eğitim gibi hizmetlere odaklanan ikinci kısmının detaylarının ise nisan ayında açıklanması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BM'den "Myanmar'da iç savaş olasılığı artıyor" uyarısı
DÜNYABM'den Myanmar için 'iç savaş' uyarısı
Avusturya Başbakanı Kurz: Büyük ihtimalle Sputnik V gelecek haftaya sipariş edilebilecek
DÜNYAAvusturya, Rus aşısı Sputnik V'yi sipariş edecek
ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı
DÜNYAABD'de silahlı saldırı!
Fransa'da 19 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması bir ay daha uzadı
DÜNYAFransa bir ay kapanıyor
AP'den son dakika Biden iddiası: Sessizce Filistin'e yardım ediyor... - Haberler
DÜNYAAP: Biden yönetimi sessizce Filistin'e yardımları ...
Blinken, Hong Kong nedeniyle Çin'e yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı
DÜNYAABD'den Çin'e Hong Kong yaptırımları
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye, Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek
DÜNYABM Genel Kurul Başkanı Bozkır, Türkiye'ye geliyor
SON DAKİKA: Tıbbi yardım alamadı, greve başladı! - Haberler
DÜNYARus muhalif Navalny açlık grevinde!
SON DAKİKA HABERLERİ: Brezilya'da koronavirüs domino etkisi yarattı! Tüm komutanlar istifa etti
DÜNYABrezilya'da koronavirüs depremi
SON DAKİKA! Dışişleri ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 Türkiye İnsan Hakları Raporu'na tepki gösterdi - Haberl
DÜNYADışişleri'nden ABD'nin raporuna tepki!