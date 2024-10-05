Borusan Sanat ve Alper Bahçekapılı / Etraf Studio işbirliğiyle, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın üyelerinin çalgılarıyla olan hikâyelerini anlattıkları bir program izleyiciyle buluşuyor. “BİFO ile Enstrümanların Dünyası” adlı bu program, BİFO’nun 13 üyesinin enstrümanlarıyla olan ilişkilerini anlattıkları keyifli bir sohbeti içeriyor.

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Enstrümanlarıyla ekran karşısına geçen BİFO üyeleri arasında Aslı Erşen (trombon), Ayşin Kiremitçi (obua), Bahtiyar Önder (tuba), Bülent Evcil (flüt), Cavit Karakoç (fagot), Çağ Erçağ (viyolonsel), Efdal Altun (viyola), Sercan Büyükedes (klarnet), Kübra Çadırcıoğlu Uyar (korno), Müşfik Galip Uzun (vurmalı sazlar), Nilay Sancar (keman), Onur Özkaya (kontrbas) ve Sarper Kaynak (piyano) yer alıyor. Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen bu keyifli söyleşide müzisyenler hem enstrümanlarıyla tanışma hikâyelerini anlatıyor hem de küçük ezgilerle enstrümanlarının seslerini tanıtıyorlar.