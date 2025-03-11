BİFO ünlü şef Venditti’yi ağırlıyor

Parlak uluslararası kariyeriyle dikkat çeken orkestra şefi Nil Venditti, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) şef kürsüsüne konuk oluyor. Venditti yönetimindeki BİFO, 13 Mart Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Beethoven, Casella ve Bellini’nin yapıtlarını müzikseverler ile buluşturacak.

Nil Venditti

BİFO'nun başarılı başkemancısı Pelin Halkacı Akın ve viyolonsel grup şefi Çağ Erçağ ile Türkiye'nin yetenekli ve genç piyanistlerinden Can Çakmur “Klasik Karşılaşmalar” konseriyle müzikseverlere rengârenk bir müzik akşamı sunacak.

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Can Çakmur

Konser öncesinde, Aydın Büke ve Serhan Bali’nin gerçekleştireceği söyleşi, saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM Meydan Fuaye’de izlenebilecek. Bu keyifli söyleşide, Beethoven, Casella ve Bellini’nin yaşamöyküleri ve eserleri hakkında keyifli bir söyleşi dinleyicileri bekliyor.

Mike Casey, Borusan Müzik Evi’nde

Mike Casey

Yenilikçi düzenlemeleriyle bilinen caz müzisyeni Mike Casey, 14 Mart'ta Borusan Müzik Evi'nde olacak. Sébastien Beliah (bas gitar) ve Adam Zagórski’nin (davul) katılımıyla gerçekleşecek konser, cazseverlere konser vaat ediyor. Spotify ve Amazon Music'in "En İyi Caz" listelerinde yer alan Mike Casey, cazı farklı müzik türleriyle harmanlayarak avangart bir tarz yaratıyor.

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borusansanat.tv’de BİFO ve Borusan Müzik Evi’nden iki konser

Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın dünyaca ünlü soprano Marlis Petersen’i ağırladığı geleneksel yeni yıl konseri ise 23 Mart Pazar günü 11.30’da yayında olacak. Burak Özdemir, barok müzik topluluğu Musica Sequenza ile “Amour Fou” ismini verdikleri projede Händel'in belki de şimdiye kadar yazılmış en muhteşem aryalarını bir performans eserine dönüştürerek dinleyiciye sunuyor. Borusan Müzik Evi’ndeki konser 29 Mart Cumartesi saat 20.00’de borusansanat.tv’de izleyiciyle buluşacak. Sanatseverler borusansanat.tv’ye mobil cihazlarından da kolaylıkla ulaşıp diledikleri konser yayınını diledikleri yerde izleyebiliyorlar.

Pelin Halkacı Akın