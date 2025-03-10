Witkoff: Zelenskiy, Trump'tan özür diledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir mektup aracılığıyla özür dilediğini ifade etti.

Witkoff, Zelenskiy tarafından atılan adımın oldukça önemli olduğunu belirtirken, Ukrayna heyeti ile ABD heyeti arasında bu konuda görüşmeler olduğunu ifade etti.

Witkoff, Zelenskiy'nin mektubunu bir ilerleme olarak nitelendirdi.