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        Haberler Dünya Witkoff: Zelenskiy, Trump'tan özür diledi | Dış Haberler

        Witkoff: Zelenskiy, Trump'tan özür diledi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir mektup aracılığıyla özür dilediğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 20:25 Güncelleme: 10.03.2025 - 20:33
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        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir mektup aracılığıyla özür dilediğini ifade etti.

        Witkoff, Zelenskiy tarafından atılan adımın oldukça önemli olduğunu belirtirken, Ukrayna heyeti ile ABD heyeti arasında bu konuda görüşmeler olduğunu ifade etti.

        Witkoff, Zelenskiy'nin mektubunu bir ilerleme olarak nitelendirdi.

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