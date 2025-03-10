Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı tek gole sahne oldu. Beşiktaş'ın Rafa Silva ile kazandığı penaltıyı 31. dakikada gole çeviren Immobile takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda ise 61. dakikada Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ ağları havalandırırak skora dengeyi getirdi. 87. dakikada ise Furkan Soyalp, takımına galibiyeti getiren golü attı. Gaziantep FK, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI!

77. dakikada Gaziantep FK'de Bruno Viana kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

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Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde 44 puanda kaldı. Konuk ekip ise 35 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

SOLSKJAER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı. Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı. REKLAM Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam, Kayserispor maçında forma şansı verdiği Jonas Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'u ilk 11'de görevlendirdi.

GABRIEL PAULISTA, 18 MAÇ SONRA KADRODA Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı. Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi. REKLAM

ELAN RICARDO İLE SVENSSON KADRODA YOK Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.

MÜSABAKANIN TAKIM KADROLARINI ECE TEKMEN DUYURDU Karşılaşma öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı. Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı. REKLAM