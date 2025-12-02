Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Müzik BİFO ve Barbara Hannigan’dan Metamorfozlar ve İnsan Sesi

        BİFO ve Barbara Hannigan’dan Metamorfozlar ve İnsan Sesi

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 11 Aralık'ta, Barbara Hannigan'la birlikte Richard Strauss'un "Metamorfozlar" ve Francis Poulenc'in "İnsan Sesi" eserleriyle Lütfi Kırdar ICEC'de müzikseverlerin karşısına çıkacak...

        Giriş: 02.12.2025 - 00:03 Güncelleme: 02.12.2025 - 00:03
        BİFO'dan Metamorfozlar ve İnsan Sesi
        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, modern müziğin en etkileyici yorumcularından biri olarak kabul edilen Barbara Hannigan’ı 11 Aralık’ta İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’de konuk ediyor. Kanadalı sanatçı önce şef kimliğiyleRichard Strauss'un başyapıtı “Metamorfozları”nı dinleyiciyle buluşturacak, ardından hem şef hem soprano olarak Francis Poulenc'in unutulmaz dramatik monodisi “İnsan Sesi”ne getirdiği sıra dışı yorumu ilk defa Türkiye’de müzikseverlere sunacak.

        Konserin ilk eseri, Richard Strauss’un “Metamorfozlar” yapıtı... II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı gölgesinde yaylılar için yazılmış bu derinlikli eser, Barbara Hannigan’ın şefliğindeki BİFO ile dinleyiciyle buluşacak. Hannigan, Strauss’un Goethe’den esinlenerek yazdığı bu eserle savaşın yıkıcılığını ve dönüştürücü etkisini anlatarak insan ruhuna bir ayna tutan bir müzik deneyimi.

        Ardından bir başka çarpıcı eser, Francis Poulenc’in dramatik monodisi “La voix humaine” (İnsan Sesi), Barbara Hannigan yönetiminde ve solistliğinde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın yorumuyla izleyenlerle buluşacak. Jean Cocteau'nun aynı adlı oyunundan uyarlanan bu opera için fiziksel, hatta izleyenlerin deyişiyle “atletik” bir oyunculuk performansı ortaya koyan Hannigan, Elle isimli karakteri adeta sahnede yaşıyor. “İnsan Sesi”ni ilk olarak 2015’te Paris Operası’nda soprano olarak seslendiren Hannigan, karakterin eski sevgilisiyle yaptığı bu acı dolu konuşmadaki tüm duyguları seyirciye geçirebilmek için bu eseri aynı zamanda orkestrayı yöneterek söylemesi gerektiğini fark ediyor. Bu amaçla orkestraya bakarak, seyircinin ise Hannigan’ın teatral oyunculuğunu, Türkçe altyazıyla aynı zamanda ekrandan izleyeceği yenilikçi bir yorum, İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te izleyicileri bekliyor.

        Yeni ve klasik repertuvarı son derece dramatik ve özgün bir yaklaşımla bir araya getiren Barbara Hannigan, çağdaş müziğe derin bağlılığıyla bugüne kadar 85’in üzerinde yeni yapıtın prömiyerini gerçekleştirdi. Şef ve soprano olarak yürüttüğü çalışmalar arasında dengeli bir ilişki kuran Hannigan, Gothenburg Senfoni, Londra Senfoni Orkestrası, Radio France Filarmoni Orkestrası, Lozan Oda Orkestrası, Royal Concertgebouw, Cleveland, Münih Orkestraları gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla bir araya geldi.

        2018 Grammy Ödülü’nün yanı sıra Edison ve Juno ödüllerini, 2020 Glashütte ile 2021 Léonie Sonning Müzik Ödülleri’ni kazanmış; 2022’de Gramophone tarafından “Yılın Sanatçısı” seçilmiş ve 2025 Polar Müzik Ödülü’ne layık görülen Hannigan, bu konserde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak.

