Bige Önal'dan 'Aras Bulut İynemli' açıklaması: Hassas bir dönemdeyiz

"HASSAS BİR DÖNEMDEYİZ"



7 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı alan ve ardından evlerini de ayıran Önal, muhabirlerin konuyla alakalı sorularına yanıt verdi.



Ünlü oyuncu, "Ayrıldık, hassas bir dönemdeyiz. Sizden de rica ediyorum; her zaman benim için çok önemli bir kişi... Ama olmadı, anlaşamadık" açıklamasında bulundu.