Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan Bihter filmi televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu Merve Göntem'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Bihter filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Bihter filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum üstlendiği Bihter filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Bihter filmi, 2023 yılında Amazon Prime'da sinemaseverlerle buluştu.
BİHTER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan’ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül’le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.
BİHTER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah - Bihter
Boran Kuzum - Behlül
Osman Sonant - Adnan Bey
Hande Ataizi - Firdevs Hanım
Helin Kandemir - Nihal
Nezaket Erden - Peyker
Lorin Menhart - Beşir