        Bihter filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bihter filmi ne zaman çekildi?

        Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan Bihter filmi televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu Merve Göntem'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Bihter filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Bihter filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 18:50 Güncelleme:
        Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum üstlendiği Bihter filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Bihter filmi, 2023 yılında Amazon Prime'da sinemaseverlerle buluştu. Peki, Bihter filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bihter filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        BİHTER FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan’ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül’le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

        BİHTER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Farah Zeynep Abdullah - Bihter

        Boran Kuzum - Behlül

        Osman Sonant - Adnan Bey

        Hande Ataizi - Firdevs Hanım

        Helin Kandemir - Nihal

        Nezaket Erden - Peyker

        Lorin Menhart - Beşir

        Mertcan Tekin - Nihat

        Mert İnce - Bülent

        Ebru Özkan - Matmazel

        Tilbe Saran - Arsen Hala

        BİHTER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
