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HaberlerYaşamYouTube Bilal Göregen'i paylaştı! Bilal Göregen 17 Milyonu geçti - Haberler
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Bilal Göregen YouTube’un Instagram hesabında paylaşıldı

2010 yılında katıldığı yetenek yarışmasında adını duyuran darbukacı Bilal Göregen, YouTube'un Instagram sayfasında paylaşıldı. YouTube, Göregen’in 2018 yılında Otomania'nın levan Polkka isimli parçayı çaldığı ve 10 milyondan fazla izlenme alan videoyu paylaştı

YouTube Bilal Göregen'i paylaştı! Bilal Göregen 17 Milyonu geçti - Haberler
HABERTURK.COM

2010 yılında yetenek yarışmasına katılarak adını duyuran darbukacı Bilal Göregen, yıllar sonra yeniden popüler oldu. 2017 yılında YouTube'a giriş yapan Göregen'in platformda paylaştığı video YouTube'un resmi Instagram sayfasında paylaşıldı.

300 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Otomania'nın levan Polkka isimli fenomen şarkısını darbuka ile çalıp mırıldanan Göregen'in orijinal videosu ve dünyada Cat Vibing akımını başlatan videoya yer veren YouTube'un paylaşımları 300 binden fazla beğeni aldı.

Instagram'da 26 milyondan fazla abonesi bulunan YouTube, açıklama bölümünden de herkesi Bilal Göregen'in kanalına yönlendirdi.

CAT VIBING AKIMINI BAŞLATMIŞTI...

Göregen'in 28 Aralık 2018'de hazırladığı video YouTube'da 10 milyondan fazla izlenme almıştı. Öyle ki fenomen darbukacının orijinal videosu üzerine kedi GIF'i eklendi. Video, Reddit ve 9gag gibi platformlarda viral oldu.

Bir yandan kedinin kafasını salladığı, diğer yandan Göregen'in darbuka çaldığı video, 'Cat Vibing' adında bir akımın başlamasına neden oldu.

1 Kasım 2020'de montajlı videoyu kendi kanalından paylaşan Göregen, 17 milyon görüntülenme ve 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı.

Bilal Göregen'in YouTube'da paylaştığı videoların toplamda 93 milyona yakın izlenme sayısı bulunuyor.

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