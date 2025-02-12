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        Cezaevine girmek için sokakta gördüğü kadını bıçakladı

        BİLECİK'te Kürşat Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:56
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        Cezaevine girmek için sokakta gördüğü kadını bıçakladı
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        BİLECİK'te Kürşat Ç. (34), sokakta karşılaştığı Mine Ö.'yü (40) bacağından yaraladıktan sonra polise teslim oldu. İfadesinde, "Havalar çok soğudu, kış geldi. Benim bu yüzden cezaevine girmem lazımdı" diyen şüpheli, tutuklandı.

        Olay, İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Bir mağazadan meyve bıçağı çalan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Kürşat Ç., sokakta karşılaştığı Mine Ö.'yü bacağından hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mine Ö., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kürşat Ç., olayın ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. İfadesinde, "Havalar çok soğudu, kış geldi. Benim bu yüzden cezaevine girmem lazımdı" diyen şüpheli tutuklandı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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