Cezaevine girmek için sokakta gördüğü kadını bıçakladı
BİLECİK'te Kürşat Ç.
BİLECİK'te Kürşat Ç. (34), sokakta karşılaştığı Mine Ö.'yü (40) bacağından yaraladıktan sonra polise teslim oldu. İfadesinde, "Havalar çok soğudu, kış geldi. Benim bu yüzden cezaevine girmem lazımdı" diyen şüpheli, tutuklandı.
Olay, İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Bir mağazadan meyve bıçağı çalan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Kürşat Ç., sokakta karşılaştığı Mine Ö.'yü bacağından hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mine Ö., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kürşat Ç., olayın ardından Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. İfadesinde, "Havalar çok soğudu, kış geldi. Benim bu yüzden cezaevine girmem lazımdı" diyen şüpheli tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.
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