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        Bilecik'te 3 kişinin öldüğü kaza kamerada

        BİLECİK'inOsmaneli ilçesinde 2 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:40
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        Bilecik'te 3 kişinin öldüğü kaza kamerada
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        BİLECİK'inOsmaneli ilçesinde 2 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü Kuzuluk mevkisinde meydana geldi. Semih Altın (31) idaresindeki 16 AGZ 881 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Harun Cengiz (58) yönetimindeki 11 AAH 241 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden biri, arkasında olan Eren Uysal'ın (19) kullandığı 11 ACJ 704 plakalı motosiklete çarparak devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Semih Altın olay yerinde hayatını kaybetti.

        YARALININ DURUMU İYİ

        Harun Cengiz, Özcan Çelik (25) ile Eren Uysal, ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Harun Cengiz ile Özcan Çelik, hastanede hayatını kaybetti. Eren Uysal'ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı anlar yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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