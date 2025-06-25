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        Bilecik'te orman yangını

        BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, yakındaki ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 19:42 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:45
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        Bilecik'te orman yangını
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        BİLECİK’in Osmaneli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, yakındaki ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 5 dönümlük tarla ve 2 hektarlık orman zarar gördü.

        Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi Bozontepe mevkisindeki buğday tarlasında hasat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. İhbar Orman İşletme Müdürlüğü 13 arazöz, 3 dozer, 5 su tankeri, 127 personel ve 4 helikopterle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 5 dönümlük buğday tarlası ve 2 hektar orman alanı zarar gördü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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