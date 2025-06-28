Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangını; Köprücek köyünde 10 ev yandı

SAKARYA'NIN Taraklı ilçesinde çıkan ve Bilecik’e sıçrayan orman yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan çalışmalarla sürdürülüyor. Ormandan sıçrayan alevlerin arasında kalan Köprücek köyünde ise girişteki 2 ev dışında 10 kadar ev tamamen yandı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.

KÖY KÜL OLDU

Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı. Ormandan sıçrayan alevlerin çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı. Valilik kararıyla boşaltılan köyün girişindeki 2 ev dışındaki tüm evler alevlere teslim oldu. Henüz alevlerin söndürülmediği köyde evlerde bulunan eşyalar ve tüpler nedeniyle küçük patlamalar da meydana geldi. Tahliye kararının ardından köydeki evini kontrole geldiğini ifade eden Sebahattin Kaya, “Dün yangının çıktığını duyunca dün gelmeye çalıştık ama köye ulaşamadık. Bu sabah geldiğimizde köyümüz alev topuna dönmüştü. Yangın evime 2 metre kala söndürüldü. İki saat daha geç kalınsa benim evim de yanacaktı. Köydeki geri kalan tüm evler, tarım aletleri her şey yandı. Girişteki iki ev hariç tüm ağıllar, samanlıklar, evlerin eklentileri yandı. Hala da yanıyor” dedi.