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        Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangını; Köprücek köyünde 10 ev yandı

        SAKARYA'NIN Taraklı ilçesinde çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan çalışmalarla sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 20:11 Güncelleme: 28.06.2025 - 20:15
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        Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangını; Köprücek köyünde 10 ev yandı
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        SAKARYA'NIN Taraklı ilçesinde çıkan ve Bilecik’e sıçrayan orman yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan çalışmalarla sürdürülüyor. Ormandan sıçrayan alevlerin arasında kalan Köprücek köyünde ise girişteki 2 ev dışında 10 kadar ev tamamen yandı.

        Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.

        KÖY KÜL OLDU

        Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı. Ormandan sıçrayan alevlerin çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı. Valilik kararıyla boşaltılan köyün girişindeki 2 ev dışındaki tüm evler alevlere teslim oldu. Henüz alevlerin söndürülmediği köyde evlerde bulunan eşyalar ve tüpler nedeniyle küçük patlamalar da meydana geldi. Tahliye kararının ardından köydeki evini kontrole geldiğini ifade eden Sebahattin Kaya, “Dün yangının çıktığını duyunca dün gelmeye çalıştık ama köye ulaşamadık. Bu sabah geldiğimizde köyümüz alev topuna dönmüştü. Yangın evime 2 metre kala söndürüldü. İki saat daha geç kalınsa benim evim de yanacaktı. Köydeki geri kalan tüm evler, tarım aletleri her şey yandı. Girişteki iki ev hariç tüm ağıllar, samanlıklar, evlerin eklentileri yandı. Hala da yanıyor” dedi.

        ‘ARTIK BURADA YAŞAM OLMAZ’

        Köyün 1994 yılındaki orman yangınında da büyük hasar aldığını anlatan Kaya, “Bizim çocukluğumuzu geçtiği yer. Burada ömrümüz geçti ve şu an hiçbir şey kalmadı. Artık burada yaşam olmaz, mümkün değil. Çünkü burada hiçbir şey kalmadı. Orman yangınını biliyordum ama köyün halini bu kadar kötü beklemiyordum. Orman yangınından kozalak sıçradı ve evlerin etrafındaki otlar ve samanlar tutuştu. Onlar yangını tetikledi. Burası tehlike nedeniyle dün tahliye edilen köylerden” diye konuştu.

        OSMANELİ İLÇESİNE DE SIÇRADI; BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

        Öte yandan Sakarya’dan sıçrayan alevlerin teslim aldığı Gölpazarı ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bu kez Osmaneli ilçesinde de orman yangını çıktı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan yangından sıçradığı belirtilen Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi’ndeki orman alev aldı. Yangında bir tavuk çiftliği ile Kaşıkçı Mahallesindeki bazı evler zarar gördü. Mahalle, valilik kararıyla boşaltıldı. Alevlere Osmaneli Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri havadan ve kararan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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