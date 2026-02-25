Canlı
        Bilecik'te devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 21:15
        Bilecik'te devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Semih S. (34) yönetimindeki 11 ACT 126 plakalı hafif ticari araç, Bozüyük-Bilecik kara yolunun Başköy köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Semih S, eşi Sevgi S. (32) ile çocukları Aslıhan C.S. (3) ve Asya M.S. (1) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



