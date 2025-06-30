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        Bilecik'teki yangında 51 kişi dumandan etkilendi, 100 bina ve 118 bağımsız bölüm hasar gördü

        BİLECİK Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde etkili olan yangında 51 kişinin dumandan etkilendiğini, 100 bina ve 118 bağımsız bölümün hasar gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:50
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        Bilecik'teki yangında 51 kişi dumandan etkilendi, 100 bina ve 118 bağımsız bölüm hasar gördü
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        BİLECİK Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde etkili olan yangında 51 kişinin dumandan etkilendiğini, 100 bina ve 118 bağımsız bölümün hasar gördüğünü söyledi.

        Sakarya’da geçen cuma günü başlayan orman yangını komşu il olan Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçesine sıçradı. Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği kararıyla 14 yerleşim yeri tedbir amacıyla tahliye edildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangınların kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangından en çok zarar gören Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek ve Tongurlar ile Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köylerinin İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildiğini açıklayan Vali Sözer, “Tüm ekiplerimizin canhıraş bir şekilde ortaya koydukları mücadele sonucunda yangınların ilerlemesi durdurulmuş, enerjisi düşürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen yangınlarda hayatını kaybeden herhangi bir insanımız bulunmamaktadır. İlimizde 51 kişi dumandan etkilenmiştir. Şu an itibariyle hastanede bir vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Yangınların köy yerleşik alanına sıçraması ihtimalini dikkate alarak köylerimizden 609 vatandaşımızı hayvanlarıyla birlikte güvenli bölgelere tahliye ettik. Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizin yangından zarar gören köylerinde hızlı bir şekilde hasar tespit ve zarar tespiti çalışmalarını başlattık” dedi.

        Bilecik Valisi Sözer, 128 bina ve 150 bağımsız bölümde hasar tespit inceleme yapıldığını ifade ederek, “100 bina, 118 bağımsız bölüm hasar görmüş olup, bu bölümler içerisinde 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Tespitler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından en seri şekilde yapılmış olup, yeni ihbarlar geldiği sürece tespitlerimiz devam edecektir. Bu tespitler çerçevesinde Bilecik Gölpazarı ilçemizin Köprücek ve Tongurlar köyleriyle bağlılarıyla ve Osmaneli ilçemizin Soğucakpınar köyü ve bağlılarının İçişleri Bakanlığımızın onayıyla ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak ilan ettik. Evi yanan ve afetten hak sahibi olacak vatandaşlarımızın evlerini en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz. Zarar tespit çalışmalarımız AFAD ve Defterdarlık zarar tespit ekiplerimiz koordinesinde şu an itibarıyla devam etmekte olup, gün içinde tespitleri tamamlamış olacağız. Bu minvalde barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteynerler talep eden vatandaşlarımıza konteyner kurulumlarını en kısa sürede tamamlayacağız. Şu an itibarıyla konteynerlerimiz yola çıkmış olup, sevk halindedir. Konteynerlere yerleşecek olacak vatandaşlarımıza taşınma ve eşya yardımı olmak üzere toplamda 72 bin lira, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında toplamda 162 bin lira maddi desteklerde bulunacağız” diye konuştu.

        Tarım alanları ve ölen hayvanlarla ilgili de inceleme yapıldığını kaydeden Vali Sözer, “Tarım zararlarının tespiti kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince yapılan ilk tespitlere göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan telefi, arılı kovan ve tarım arazisi üzerinde henüz hasadı yapılmamış ürün zararlarının olduğu belirlenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından bölgede yaraların sarılması amacıyla ilk etapta 30 milyon acil yardım ödeneği valiliğimiz hesaplarına gönderilmiştir. Yangından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi tekrarlayalım ifade etmek istiyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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