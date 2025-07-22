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        Çiftliğinde çıkan yangında 95 hayvanı öldü

        BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde Selçuk Şahin'e (48) ait hayvan çiftliğinin samanlığında çıkan yangın, ağıla ve ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:11
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        Çiftliğinde çıkan yangında 95 hayvanı öldü
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        BİLECİK’in Gölpazarı ilçesinde Selçuk Şahin’e (48) ait hayvan çiftliğinin samanlığında çıkan yangın, ağıla ve ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ağıldaki 95 küçükbaş öldü. Şahin, gözyaşlarıyla 2014 yılında kent yaşamını bırakıp ilçede çiftlik kurduğunu ve ölen hayvanlarının çoğunun da gebe olduğunu anlattı.

        Bilecik-Gölpazarı kara yolu Dikenli Boğaz mevkisinde Selçuk Şahin’e ait hayvan çiftliğinin samanlığında saat 01.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler samanlığın ardından önce ağıla, daha sonra da yakındaki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu orman yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ağıldaki 95 küçükbaş ölürken, çok sayıda ağaç da zarar gördü. Çiftlik sahibi Selçuk Şahin’in yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini ve jandarma ekiplerinin inceleme başlattığını söyledi.

        BEYAZ YAKA İŞİNİ BIRAKIP ÇİFTLİK KURMUŞ

        2014 yılında yönetici olarak çalıştığı şirketteki işini bırakıp Gölpazarı ilçesinde çiftlik kurduğunu ve doğal yaşamı tercih ettiğini ifade eden Selçuk Şahin, ölen küçükbaşların gebe olduğunu ve üzüntüsünü çok daha arttırdığını söyledi. Yanmış hayvanlarını görünce gözyaşlarına boğulan Şahin, "Gece bir felaketle karşılaştık. Eski beyaz yakalı bir çalışanım. Burayı 2008 yılında aldım, 2014 yılında işi gücü bırakıp, tamamen tarımla ilgilenmeye başladım. 2023 yılında aldığım 2 koyunu çoğalttım, 95 koyun oldular. Burada, kendi ırkımı yaratmaya çalışıyordum. İzmir sakızı, merinos, Karacabey Merinosu ve France Koyunu gibi ırkları karıştırıp hem süt hem de et alabileceğim bir hayvan ırkına ulaşmıştım. İşte bu felaketle hepsini maalesef kaybettim" dedi.

        Yangını duyup evinden çıktığında 25 metreye kadar yükselen alevler gördüğünü kaydeden Şahin, "Saman balyaları tutuşmuştu. Alevler çam ağaçlarına daha sonra da içerideki ağılın çatısına ve oradaki bölgeye ulaştı. Koşarak geldim, büyükbaşları çıkardım. Küçükbaşlar için teli koparmaya çalıştım ama o an çatı çöktü. Hayvanların hepsi ayrı bir yere dağıldılar ve beni dinlemediler çünkü şok halindelerdi. Bir anda bütün alev topuna dönen bu alev arkadaki ormana sıçradı. Yapacak bir şey yok, 95 koyun küçükbaş vardı. Onların 70 tanesi gebeydi, eylül ayında doğuracaktı" diye konuştu.

        Yangının kundaklama sonucu çıktığını öne süren Şahin, bu konuda şikayetçi olduğunu ve jandarma ekiplerince inceleme başlatıldığını da sözlerine ekledi.

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        Galeri
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