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Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi

AA

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimlerini tamamlayan erler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, tören alanındaki programda yaptığı konuşmada, ant içen askerlerin, üzerlerinde taşıdıkları üniformanın, Türk ordusunun şerefinin ve yenilmezliğinin sembolü olduğunu söyledi.

Üniformanın, barışta, savaşta, selde, depremde ve her türlü zor gününde Türk milletine umutla uzanan yardım elinin olduğunu vurgulayan Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Yürütecek olduğunuz bu kutsal görevi, milletimizin bağımsızlığının sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde, vatanımızın her yerinde şan ve şeref içerisinde sürdüreceğinizden hiç şüphem yoktur. Vatani görevinize ilk adımı attığınız bu topraklar, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti, kuruluşun, kurtuluşun ve dirilişin beşiği Bilecik'tir. Vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna toprağa düşmüş aziz şühedamızı rahmetle anıyor, adını destanlaştırarak tarihe yazan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil de yurdun dört bir yanından koşarcasına jandarma teşkilatına katılan Mehmetçiklerin, "Peygamber ocağı"nda hamur gibi yoğrularak vatan görevini yerine getirmek için tek yumruk, tek vücut olduklarını dile getirdi.

Korgeneral Çitil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın gölgesinde silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz ant, vatan ve millet sevgisi, vazife ve namus ve şeref anlamında olup aynı zamanda da Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir.

Bundan sonra görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yeminize sadık kalacağınızdan hiçbir kimsenin şüphesi yoktur. Taşıdığınız üniformanın yüce Türk ulusunun şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşelerinin bile sizlerle onurlanacağı bilinciyle hareket ederek, jandarma teşkilatının aynası olduğunuzu unutmayın. Şerefli üniformayı taşımak büyük ayrıcalıktır."

Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasının ardından oğulları ile aynı yerde vatani görevini yapanlara hediye verildi.

Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Bandosunun marşlar çaldığı tören, 2 bin 589 acemi erin yemin etmesi ve resmigeçitle sona erdi.

Törene, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ile askerlerin aileleri katıldı.

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