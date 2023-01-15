Bilecik'te Genç Fenerbahçeliler, Sefa Kalya'nın anısına erzak yardımı kampanyası düzenledi

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BİLECİK (AA) - Bilecik Genç Fenerbahçeliler Derneği tribün lideri Sefa Kalyan’nın ölüm yıl dönümü kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bot, mont ve gıda yardımında bulundu.

Bilecik’teki dernek üyeleri tarafından karşılan koliler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bilecik Genç Fenerbahçeliler Derneği (GFB) Başkanı Alper Badak, Sefa Kalya vefatının 7. yılında bir yardım kampanyası düzenlediklerini belirtti.



Badak şunları söyledi:



"Düzenlediğimiz kampanyaya Bilecik Genç Fenerbahçelilerden arkadaşlarımız destek verip bu kampanyanın büyümesine vesile oldular. Sefa abimizin sancağı olan GFB'nin hak ettiği değeri bulması için onun yolunda ilerleyeceğiz. Rahmetli ağabeyimizi hayır duaları almak için çevremizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak ve benzeri yardımlarda bulunduk. Rahmetli Sefa ağabeyimizin adını yaşatmaya devam edeceğiz. Destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim."









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