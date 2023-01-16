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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik’te kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu

AA

Bilecik’te kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli İlçesinde akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası 87 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Bağlı Ağlan köyünde yaşayan alzheimer hastası Fetiye Çelik'in evden ayrıldığını fark eden yakınları çevrede arama yaptı.

Ancak saatler ilerledikçe yaşlı kadını bulamayan ailesi ve köy halkı, 112 ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Jandarma personeli, iz takip köpeği ve AFAD personelinden oluşturulan arama ekiplerince yapılan arama faaliyetinde gece saat 01.00 sıralarında kayıp kadın ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Jandarma ve AFAD ekiplerince köye getirilen yaşlı kadın yakınlarına teslim edildi.

Yorgun düşen yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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