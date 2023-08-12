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        Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi protokolü imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:35
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        Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi protokolü imzalandı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ve Osmaneli Belediyesi ile sanayi kuruluşu işbirliğinde deney hayvanları üretimi, tedariki, kullanımı ve araştırmacı olarak hizmet verecek Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin protokolü imzalandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Ayde Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu tarafından imzalanan protokolle belediye tarafından tahsisi, su kullanımı, binanın elektrik hattı ve trafosunun temini firma tarafından 600 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezine üniversitesinin bilimsel destek sağlayacağı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Beydemir, biyolojik biliminin temelini oluşturan hayvan deneyleri için kurulan merkezde hem ilgili fakülteler için hem de diğer üniversitelerin ilgili fakülteleri için deney hayvanları yetiştireceklerini ifade etti.

        Hayvan kompleksi şeklinde hayata geçirilen proje ile üniversiteye dolayısıyla kente katma değer sağlayacağını aktaran Beydemir, şunları kaydetti:

        "Merkezde araştırmacılara yönelik 'Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı' düzenlenerek, araştırmacıların alınan bu eğitim ile deney hayvanlarına yapacakları cerrahi girişimlerde uygun olan etik prosedürleri doğru bir şekilde uygulayacak bu laboratuvar hayvan refahı standartlarında deney hayvanlarının üretimi, barınma ile bakımının sağlanması için önemli bir merkez olacaktır. Ayrıca çeşitli kalıtsal ve tedavisi henüz ortaya konamamış hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik bilimsel çalışmaların yapılması için ideal bir merkez konumunda literatüre geçecek çalışmalar gerçekleştireceğiz."

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