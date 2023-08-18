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        Bilecik'te şerbetçi otu üreticileri hasada başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:06
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        Bilecik'te şerbetçi otu üreticileri hasada başladı
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        BİLECİK (AA) - Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen endüstriyel bitki şerbetçi otunda hasat dönemi başladı.

        İlçede 51 yıldır yetiştirilen, ilaç ve içecek sanayisinin yanı sıra unlu mamul yapımında kullanılan bitki, tarlalardan yaş olarak toplanıyor.

        Fabrikalarda kurutulup balya yapıldıktan sonra işlenen şerbetçi otundan Pazaryeri'nde 1405 dekar alanda üretim yapan yaklaşık 500 çiftçi geçimini sağlıyor.

        Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, AA muhabirine, ilçede şerbetçi otu ekimine 1972 yılında başlandığını söyledi.

        Çiftçilerin ürünlerini en iyi şartlarda değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Kozpınar, alım fiyatının kilogram başına 41 lira olarak belirlendiğini ifade etti.

        Kooperatif üyelerinin 500 dekar alanda üretim yaptığını dile getiren Kozpınar, şöyle konuştu:

        "Eskiden 1 dekardan 1 ton ürün alınırken, mevsimsel değişimler ve köklerin yaşlanması sonucunda verim dekar başına 500 kilograma kadar indi. Bu yıl mayıs ve haziran ayları aşırı derece yağışlı geçti. Güneş olmayınca otlarda mavi küf ve mantar hastalığı meydana geldi. Bu yüzden 2023 yılı rekoltesinde düşüş bekliyoruz. Birçok çiftçimizin otları hiç verim vermedi, zararları büyük. Yine de 2023 hasat sezonunun çiftçimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

        Dereköylü Ahmet Karakuş da 3,5 dekar arazide şerbetçi otu ektiğini belirterek, "Yağışlardan dolayı verim yüzde 50 düştü. Tarlamdan bu yıl ancak 1,5 ton ürün ya çıkar ya çıkmaz." dedi.

        Şerbetçi otu hasadı ay sonuna kadar devam edecek.

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