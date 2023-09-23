Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te ilçe belediyesi yöre türkülerini geleceğe taşımak için halk oyunları ekibi kurdu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 18 ila 67 yaşlarındaki erkeklerden halk oyunları ekibi oluşturan belediye, kaybolmaya yüz tutan türkü ve oyunları kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te ilçe belediyesi yöre türkülerini geleceğe taşımak için halk oyunları ekibi kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 18 ila 67 yaşlarındaki erkeklerden halk oyunları ekibi oluşturan belediye, kaybolmaya yüz tutan türkü ve oyunları kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

        Osmaneli Belediyesi bünyesinde kentte berber, bakkal, tır şoförü, emekli, üniversite ve lise öğrencileri ile çalgı grubundan oluşturulan 12 kişilik ekip, yöreye ait "Bilecik Zeybeği", "Söğüt'ün Erenleri", "Çiftetelli" ve "Karşılama" halk oyunlarını oynuyor. Haftanın bir günü bir araya gelen ekip hem çalışmalarını sürdürüyor hem de halk oyunlarının kalıcı olmasını sağlıyor.

        Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, Osmaneli'nin kültürü olan 25 türkü ile halk oyunlarını, alan çalışmasıyla kayıt altına aldıklarını söyledi.

        İlçeye ait kültürel değerlere sahip çıkmak istediklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

        "Türkülere göre oynanan oyunları da kayda almamız gerekiyordu. Çok eskiden beri oyun geleneklerimiz devam ediyor. Özellikle 60 yaş grubunu, oyun figürlerini kaybetmememiz için bir araya getirdik. Onlar eski figürleri kişileştirdi, sanata dönüştürdü. Sonrası için de bunları gençlere aktarabilmeleri için gençlerle beraber karma bir ekip oluşturduk. Osmaneli oyunlarını, türkülerini halk oyunlarına çevirerek günümüze ve sonraki nesle aktarmayı planlıyoruz. Bir taraftan türküleri kayda aldık, diğer taraftan da kayda alarak gelecek nesillere taşımayı düşünüyoruz. İstiyoruz ki bize ait olan halk oyunlarımızı yaşatalım, kalıcı olmasını sağlayalım ve gelecek kuşaklara aktaralım."

        Şahin sevinçlerin, kederlerin ve üzüntülerin hem halk oyunlarında ve türkülerinde toplandığını hem de geçmişi anlattığını vurguladı.

        - "Bu eğitimi bize dedelerimiz verdi"

        67 yaşındaki berber İdris Özmen de halk oyunları anlamında küçüklükten bu yana alışkanlıklarını devam ettirdiklerini anlattı.

        Büyüklerinden görerek bu oyunları öğrendiklerini aktaran Özmen, "Bu eğitimi bize dedelerimiz verdi. Buna benzer daha zengin oyunlarımız var. Biraz da yeteneğiniz varsa oynamak zor değil." dedi.

        57 yaşındaki esnaf Bayram Kara, 13 yaşından beri düğünlerde büyüklerinin yanında onları izleye izleye yöreye ait oyunları öğrendiğini ve o günden bugüne oynadığını belirtti.

        Kara, "Oyunu oynarsanız, zevkini ve duygusunu alırsınız. İçim kıpır kıpır oluyor. Oynamadan anlayamazsınız. Oyunlar Bilecik yöresine ait oyunlar. Bazı oyunları oynayamıyoruz, biraz hareketli ve hızlı, yaş itibarıyla zorlanıyoruz. Yaşımızın ilerlemesine rağmen oyunu zevk alarak oynuyoruz fakat biraz yoruluyoruz. Hepimiz bir araya gelip oynadığımız, oyunun tadını almamak mümkün değil." diye konuştu.

        18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Demir ise bu oyunları dedesinden ve dayısından öğrendiğini, büyüklerinin ekibine katılarak halk oyununu geliştirmek ve yaşatmak istediğini ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Ters yönde gitti! "İnanılır gibi değil"
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Patronunun boğazını kesip öldürmüştü! Sevgilisine gidip dinlenmiş!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Otobüste yaşanan dehşet kamerada!
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Hindistan'ın uzay keşif aracı ile temas kurulamıyor
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Okullar açıldı, solunum yolu hastalıkları arttı
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Temmuz sıcağı geri döndü!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!

        Benzer Haberler

        Bilecik'teki Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde 1 yılda 500 b...
        Bilecik'teki Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde 1 yılda 500 b...
        "Tarihi Osmaneli Panayırı"nda Lefke türküleri seslendirildi
        "Tarihi Osmaneli Panayırı"nda Lefke türküleri seslendirildi
        "Türkiye Yüzyılı Bilecik Aile Çalıştayı" düzenlendi
        "Türkiye Yüzyılı Bilecik Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Bilecik'te kaza sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
        Bilecik'te kaza sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
        Bilecik'te otomobil iş makinesine çarptı, biri ağır 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobil iş makinesine çarptı, biri ağır 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te Ahilik Haftası'nda "şed kuşatma" töreni düzenlendi
        Bilecik'te Ahilik Haftası'nda "şed kuşatma" töreni düzenlendi