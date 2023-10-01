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        Bilecik'te "kesik şase operasyonu"nda yakalanan 1 kişi tutuklandı

        Bilecik'te "kesik şase operasyonu"nda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 00:18 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:57
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        Bilecik'te "kesik şase operasyonu"nda yakalanan 1 kişi tutuklandı
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        Bilecik'te "kesik şase operasyonu"nda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Oto hırsızlığı ve evrakta sahtecilik ihbarı üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden 7 bin araç, 380 saatlik ikamet ve iş yeri güvenlik kamerası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti.

        Bursa'da ikamet eden şüpheliler Ö.K. ve S.B, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı şafak operasyonunda yakalandı.

        Şüphelilerin, ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız çift kırma av tüfeği, ruhsatsız el yapımı tabanca, 2 otomobile ait kesilmiş şase parçası, 4 araç ruhsatı, çalınan otomobil ile araca ait sökülmüş 4 jant ve lastik takımı ele geçirildi.

        Otomobil sahibine teslim edilirken gözaltına alınan şüpheliler, Bilecik'e getirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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