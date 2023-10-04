Bilecik'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği
Bilecik Belediyesinin özel eğitim kurumlarındaki öğrenciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Bilecik Belediyesinin özel eğitim kurumlarındaki öğrenciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve barınak çalışanları ziyarette, sahipsiz hayvanlar ve tedavi merkezi ile ilgili merak ettikleri soruları cevaplayarak, öğrencilerle hayvanlara mama verdi.
Merkezde mama üretimi yaptıklarını belirten Avcı, öğrencilerin barınağı istedikleri zaman ziyaret edebileceğini söyledi.