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        Bilecik'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

        Bilecik Belediyesinin özel eğitim kurumlarındaki öğrenciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:41
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        Bilecik'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği
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        Bilecik Belediyesinin özel eğitim kurumlarındaki öğrenciler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

        Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve barınak çalışanları ziyarette, sahipsiz hayvanlar ve tedavi merkezi ile ilgili merak ettikleri soruları cevaplayarak, öğrencilerle hayvanlara mama verdi.

        Merkezde mama üretimi yaptıklarını belirten Avcı, öğrencilerin barınağı istedikleri zaman ziyaret edebileceğini söyledi.

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