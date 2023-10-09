Bilecik'te 800 metre rakımda yetiştirilen domatesin hasadına başlandı

Osmaneli'nin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen ve modern sulama yöntemleriyle beslenen verimli topraklara sahip yüksek kesimlerdeki köylerde domates hasadı başladı.

Ortalama 800 metre rakımlı ilçenin Ağlan, Adliye, Boyunkaya, Hisarcık, Gaziler, Sarıyazı, Oğulpaşa, Beşevler, Çerkeşli ve Düzmeşe köylerinde bilinçli tarım uygulamalarıyla yetiştirilen domatesler, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde tüketiliyor.

Domates yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı köylerde, "Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi" kapsamında kurulan güneş panellerinden elde edilen elektrikle, göletler sayesinde domates bahçeleri sulanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya gelen işçiler, titizlikle topladıkları domatesleri ebatlarına göre sınıflandırıyor.

Osmaneli'nin yüksek kesimlerde üretilen domatesin kilogram fiyatı 15 liraya kadar ulaştı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2 bin 500 dekar alandan bu yıl yaklaşık 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Osmaneli Belediyesi Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Abdullah Tetik, AA muhabirine, ilçede yüksek kesimlerdeki verimli topraklarda sebze ve meyve üretiminin devam ettiğini söyledi.

Ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının arttırılması amacıyla tarım sektörünü rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için projeler yaptıklarının altını çizen Tetik, "Yüksek kesimlerde domates üretimi yapmalarını teşvik ediyoruz. Pazar konusunda da Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali olarak devreye girerek, ürettikleri ürünleri pazarla buluşturarak daha verimli ve daha bereketli tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine katkı veriyoruz." dedi.

Üretici Sabri Ben de gençliğinden itibaren çiftçilikle uğraştığını ve 9 dönüm arazide domates üretimi yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Köyümüzün rakımının yüksek olmasından dolayı domates hasadı yeni başladı ve kasım sonuna kadar devam eder. Bu mevsimde hasat olması kalitesini de artırıyor. Rakım yüksek olmasından dolayı erken dikimlere bizim bölgemiz elverişli olmuyor. Belediyemiz de zirai ilaçlar konusunda destek oluyor. Ürünlerimizi İstanbul Kadıköy ve Bayrampaşa hallerine gönderiyoruz. Bunun yanında Ankara ve Karadeniz Bölgesine de gidiyor. Rekolte ve fiyatlardan memnunuz, şu an 15 liradan satıyoruz. Yani Marmara ve Karadeniz Bölgesi bu mevsimde ürettiğimiz domatesi tüketiyor."