Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 800 metre rakımda yetiştirilen domatesin hasadına başlandı

        Osmaneli'nin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen ve modern sulama yöntemleriyle beslenen verimli topraklara sahip yüksek kesimlerdeki köylerde domates hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 800 metre rakımda yetiştirilen domatesin hasadına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaneli'nin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen ve modern sulama yöntemleriyle beslenen verimli topraklara sahip yüksek kesimlerdeki köylerde domates hasadı başladı.

        Ortalama 800 metre rakımlı ilçenin Ağlan, Adliye, Boyunkaya, Hisarcık, Gaziler, Sarıyazı, Oğulpaşa, Beşevler, Çerkeşli ve Düzmeşe köylerinde bilinçli tarım uygulamalarıyla yetiştirilen domatesler, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde tüketiliyor.

        Domates yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı köylerde, "Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi" kapsamında kurulan güneş panellerinden elde edilen elektrikle, göletler sayesinde domates bahçeleri sulanıyor.

        Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya gelen işçiler, titizlikle topladıkları domatesleri ebatlarına göre sınıflandırıyor.

        Osmaneli'nin yüksek kesimlerde üretilen domatesin kilogram fiyatı 15 liraya kadar ulaştı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2 bin 500 dekar alandan bu yıl yaklaşık 30 bin ton rekolte bekleniyor.

        Osmaneli Belediyesi Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Abdullah Tetik, AA muhabirine, ilçede yüksek kesimlerdeki verimli topraklarda sebze ve meyve üretiminin devam ettiğini söyledi.

        Ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının arttırılması amacıyla tarım sektörünü rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için projeler yaptıklarının altını çizen Tetik, "Yüksek kesimlerde domates üretimi yapmalarını teşvik ediyoruz. Pazar konusunda da Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali olarak devreye girerek, ürettikleri ürünleri pazarla buluşturarak daha verimli ve daha bereketli tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine katkı veriyoruz." dedi.

        Üretici Sabri Ben de gençliğinden itibaren çiftçilikle uğraştığını ve 9 dönüm arazide domates üretimi yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Köyümüzün rakımının yüksek olmasından dolayı domates hasadı yeni başladı ve kasım sonuna kadar devam eder. Bu mevsimde hasat olması kalitesini de artırıyor. Rakım yüksek olmasından dolayı erken dikimlere bizim bölgemiz elverişli olmuyor. Belediyemiz de zirai ilaçlar konusunda destek oluyor. Ürünlerimizi İstanbul Kadıköy ve Bayrampaşa hallerine gönderiyoruz. Bunun yanında Ankara ve Karadeniz Bölgesine de gidiyor. Rekolte ve fiyatlardan memnunuz, şu an 15 liradan satıyoruz. Yani Marmara ve Karadeniz Bölgesi bu mevsimde ürettiğimiz domatesi tüketiyor."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Bilecik'te tedavi edilen yaralı leylek doğaya salındı
        Bilecik'te tedavi edilen yaralı leylek doğaya salındı
        Osmaneli'de yakalanan hızar motoru hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Osmaneli'de yakalanan hızar motoru hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Bilecik'te tescilli Çukurören biberinin tanıtımı için şenlik düzenlendi
        Bilecik'te tescilli Çukurören biberinin tanıtımı için şenlik düzenlendi
        Bilecik'te jandarma ekiplerinden dron destekli trafik denetimi
        Bilecik'te jandarma ekiplerinden dron destekli trafik denetimi
        Pazaryeri Belediye Meclisi toplantı yaptı
        Pazaryeri Belediye Meclisi toplantı yaptı