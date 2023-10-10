Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde otomobil şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Furkan Kuzu yönetimindeki 34 JF 5975 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Gündüzbey köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Emre Topal yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Topal olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü, Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Topal’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.