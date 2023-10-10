Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 13:10 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Söğüt ilçesinde otomobil şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Furkan Kuzu yönetimindeki 34 JF 5975 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Gündüzbey köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Emre Topal yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Topal olay yerinde hayatını kaybetti.

        Sürücü, Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Topal’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te distemper virüsü hastalığına yakalanan köpek sağlığına kavuşturu...
        Bilecik'te distemper virüsü hastalığına yakalanan köpek sağlığına kavuşturu...
        Bilecik'te Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu törenle açıldı
        Bilecik'te Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu törenle açıldı
        Bilecik'te 800 metre rakımda yetiştirilen domatesin hasadına başlandı
        Bilecik'te 800 metre rakımda yetiştirilen domatesin hasadına başlandı
        Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Bilecik'te tedavi edilen yaralı leylek doğaya salındı
        Bilecik'te tedavi edilen yaralı leylek doğaya salındı
        Osmaneli'de yakalanan hızar motoru hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Osmaneli'de yakalanan hızar motoru hırsızlığı şüphelisi tutuklandı