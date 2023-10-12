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        Bilecik'teki Gedikkaya Mağarası'nda kurtarma kazısı sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Bilecik Müze Müdürlüğünce İnhisar ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıktaki Gedikkaya Mağarası'nda başlatılan kurtarma kazısı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:18
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        Bilecik'teki Gedikkaya Mağarası'nda kurtarma kazısı sürüyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Bilecik Müze Müdürlüğünce İnhisar ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıktaki Gedikkaya Mağarası'nda başlatılan kurtarma kazısı devam ediyor.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, 180 metre derinlikte, yaklaşık 20 metre yükseklik ve 30 metre genişliğinde alt ve üst olmak üzere iki bölümde yaşam izlerine rastlanan mağaradaki arkeolojik çalışmaları inceledi.

        Müze Müdürü Harun Küçükaydın ile BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sarı'dan, milattan önce 14500 yılına tarihlenen adak çukuru ve ritüel odasında yer alan boğa tasvirli kaya kabartmasını inceleyen Vali Aygöl, kazı çalışmalarında başarılar diledi.

        Doç. Dr. Sarı, tarih öncesi arkeolojisi açısından yeni ve sıra dışı verileri içerdiğini ifade ederek, bölgenin arkeolojisine ışık tuttuğunu söyledi.

        Kazıda, diyoritten (kaya çeşidi) yapılmış yassı balta, vurgu, öğütme ve el taşları, dilgiler (taş yonga), kazıyıcı, ok ve mızrak ucu, aşı boyaları, ağırşaklar, delikli keramikler (çanak çömlek), tığ, delici, mablak (karıştırma aparatı) gibi çeşitli kemik aletler, malakitten bir külçe ve boncuk gün ışığına çıkarıldı.

        Ayrıca, mağarada gerçekleştirilen taş ve ahşap işçiliği, madencilik, dokumacılık gibi zanaat kollarıyla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

        Mermer kap parçaları, Ege dünyası ile ilişkilendirilen mimari kalıntılar, mevcut ana kaya ve kalker bloklarına uygun şekilde eklenmiş taş sıraları ve kil topakları ile oluşturulan yaşam birimlerine, silolara, ocak yerlerine rastlanan mağarada son olarak Epipaleolitik Dönem'e, milattan önce 14500'lere tarihlenen adak çukuru tespit edildi.​​​​​​​

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