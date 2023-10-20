Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri'nde öğrenciler yararına kermes

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:25 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazaryeri'nde öğrenciler yararına kermes
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından kermes düzenlendi.

        Çarşı Mahallesi'ndeki kermese katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, yardımlaşmanın çok önemli olduğunu ifade ederek kermesin hayırlı olmasını diledi.

        Dernek Başkanı Raif Dağlı da insanlığa verilebilecek en iyi hizmetin geleceğin teminatı olan gençleri milli ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek olduğunu belirterek, kermesten elde edilecek gelirin öğrenciler yararına kullanılacağını bildirdi.

        Mobilya, giyim eşyaları, mutfak gereçleri ve yiyeceklerin satışa sunulduğu kermes, 23 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Sahte saç boyası uyarısı!
        Sahte saç boyası uyarısı!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı

        Benzer Haberler

        Bilecikli kadın girişimciler Çukurören'in coğrafi işaretli acı biberinden r...
        Bilecikli kadın girişimciler Çukurören'in coğrafi işaretli acı biberinden r...
        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde ziyaret ve incelemede bulun...
        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde ziyaret ve incelemede bulun...
        Bilecik İl Jandarma Komutanlığından çocuklara trafik eğitimi
        Bilecik İl Jandarma Komutanlığından çocuklara trafik eğitimi
        Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesinin yeni öğrencilerine "beya...
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesinin yeni öğrencilerine "beya...
        Osmaneli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Osmaneli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı