Pazaryeri'nde öğrenciler yararına kermes

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından kermes düzenlendi.

Çarşı Mahallesi'ndeki kermese katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, yardımlaşmanın çok önemli olduğunu ifade ederek kermesin hayırlı olmasını diledi.

Dernek Başkanı Raif Dağlı da insanlığa verilebilecek en iyi hizmetin geleceğin teminatı olan gençleri milli ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek olduğunu belirterek, kermesten elde edilecek gelirin öğrenciler yararına kullanılacağını bildirdi.

Mobilya, giyim eşyaları, mutfak gereçleri ve yiyeceklerin satışa sunulduğu kermes, 23 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edecek.