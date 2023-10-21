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        Belediye Başkan Vekili Subaşı'ndan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ziyaret

        Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:59
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        Belediye Başkan Vekili Subaşı'ndan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ziyaret
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        Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Subaşı, ziyaretinde yaptığı açıklamada, belediye olarak güzel ve anlamlı her türlü çalışmaya imkanları ölçüsünde katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirterek, kooperatifle gerçekleştirdikleri çalışmalarla kentin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtıldığını söyledi.

        Kooperatifin önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Subaşı, "Kooperatifimizin üyeleri burada el dokuması ürünler üretiyor. Bilecik bezi üretiyoruz. Bu da Bilecik’in kültürünü yaşatmak anlamına geliyor. Unutulmaya yüz tutmuş Bilecik değerlerini tekrar gün yüzüne çıkarıyoruz. Kadınlar burada gönüllülük esasıyla çalışıyor. Burada elde edilen satıştan elde edilen gelirler asla kimsenin cebine girmeyerek eğitime katkı olarak geri dönüyor ya da kooperatifin çeşitli ihtiyaçlarında kullanılıyor." diye konuştu.

        El sanatı ürünlerini inceleyen Subaşı, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Kadriye Olgun'dan ve üyelerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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