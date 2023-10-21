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        Bilecikli kadınlardan Gazze'de hayatını kaybedenler için oturma eylemi

        Bilecik'te bir grup kadın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için oturma eylemi başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:57
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        Bilecikli kadınlardan Gazze'de hayatını kaybedenler için oturma eylemi
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        Bilecik'te bir grup kadın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için oturma eylemi başlattı.

        "Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi" üyesi kadınlar, çocuklarıyla geldikleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Grup adına basın açıklaması yapan Hanife Derin, vicdan sahibi herkesi İsrail'in saldırılarına tepki vermeye çağırdı.

        Apartheid rejiminin yaklaşık 100 yıldır Filistinlilerin topraklarını işgal ettiğini belirten Derin, "Defalarca katliam gerçekleştiren rejim, 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne ise 17 yıldır abluka uygulayarak bölgeyi adeta bir toplama kampına çevirdi." dedi.

        Derin, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik yıllardır süren bombalı saldırılarında sahilde piknik yapan aileleri, sokakta oynayan çocukları, hastanelerde tedavi bekleyen hastaları, ibadethaneleri, insanın en güvenli sığınağı olan evlerini, en çok da kadın ve çocukları hedef aldığını vurguladı.

        Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını dile getiren Derin, "Vicdan sahibi kadınlar ve anneler olarak, dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini, Uluslararası Ceza Mahkemesini, İslam İşbirliği Teşkilatını, Arap Birliğini, siyasi aktörleri ve kamuoyunu işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

        İsrail'e tepki içerikli dövizler taşıyan grubun başlattığı oturma eyleminin gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

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