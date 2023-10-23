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        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:17
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        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Erkan Gökçe'nin (24) kullandığı ve henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Bozüyük Ceza İnfaz Kurumu Zeki Bayrak Sosyal Tesisleri önünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Ağır yaralanan Gökçe, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gökçe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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