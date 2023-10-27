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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Pazaryeri ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 00:59 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:59
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Pazaryeri ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

        İnan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 2. Bilim Şenliği'nin ardından Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.

        OSB de faaliyet gösteren bir porselen fabrikasını da gezen İnan, fabrika sahibi Tahsin Aşkan, Genel Müdür Hakan Çağlar ve Teknik İşler Direktörü Özlem Özcan Durdağ'dan üretim ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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