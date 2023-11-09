Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'teki 700 yıllık Ertuğrul Gazi Mescidi restorasyonun ardından yeniden ibadete açılacak

        Bilecik'te Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyonun ardından yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'teki 700 yıllık Ertuğrul Gazi Mescidi restorasyonun ardından yeniden ibadete açılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyonun ardından yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen mescidin Osmanlıların Anadolu topraklarındaki kullandığı ilk mescit olarak kabul edildiği belirtildi.

        Mescidin Sultan 2. Abdülhamid zamanında 1902 yılında yenilendiği dile getirilen açıklamada, "İlk inşa yıllarında aynı zamanda yapıya adını veren kuyudan Müslümanlar ve gayrimüslimlerin birlikte su aldığı bilinmekteydi. Eski mescitle yaklaşık aynı boyutlarda olduğu anlaşılan günümüzdeki yapı 6,10 x 6,10 metre ölçüsünde kare planlı, tek kubbeli, tek minarelidir ve kare planlı bir harim ile enine dikdörtgen planlı ve kapalı bir son cemaat yerinden meydana gelmektedir." ifadesine yer verildi.

        Tarihi mescidin çatı örtüsü üzerinde bulunan yıpranmış durumdaki kurşun örtüsü sökülerek yeniden kaplama yapıldığı, dış cephede özgün dokunun ortaya çıkarıldığı, iç kısımda ise horasan sıva uygulandığı kaydedildi.

        Temel çevresine drenaj sistemi yapılan mescidin minaresinin özgün görünüme kavuşturulduğu ve çevre düzenlemelerinin de yapıldığı belirtildi.

        Restorasyonu tamamlanan tarihi mescidin yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağı duyuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanlığı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönel...
        Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanlığı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönel...
        Otomobilin kapısını kontrolsüz açan sürücü 1 motosikletlinin yaralanmasına...
        Otomobilin kapısını kontrolsüz açan sürücü 1 motosikletlinin yaralanmasına...
        Bilecik'te "Eğitimde Nitelik ve Vizyon" tanıtım toplantısı yapıldı
        Bilecik'te "Eğitimde Nitelik ve Vizyon" tanıtım toplantısı yapıldı
        Bilecik'te direklerden telefon kablosu hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        Bilecik'te direklerden telefon kablosu hırsızlığı şüphelisi yakalandı
        Bilecik Valisi Aygöl, üretici kadınları Togg'la gezdirdi
        Bilecik Valisi Aygöl, üretici kadınları Togg'la gezdirdi
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı