Bilecik Valiliği, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası ile Kent Konseyi işbirliğinde "Cumhuriyet'in 100. yılında Bilecik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, Bilecik'in inancın ve cumhuriyetin birikimlerini taşıdığı bir kültür şehri olduğunu belirterek, siyaset üstü, kurum üstü ve hatta Bilecik üstü hizmet edebileceklerini, bunun da birlik, birlikte hareket edilmesinden geçtiğini söyledi.

Kentte birlik ve beraberlik olursa üstesinden gelemeyecekleri hiçbir hizmetin olmayacağını vurgulayan Aygöl, şöyle konuştu:

"Bu şehir çok güzel ve nadir şehir. Birlikte bu şehre sahip çıkacağız. Üreten bir kentiz. Bu üretimden 3 milyar dolar gibi bir üretim yapan şehrin görüntüsünü yaşayamıyor, şehirde. Neden? Çünkü biz sanayi ile şehrin entegrasyonunu eksik bırakmışız. Önümüzdeki süreçteki en önemli hizmetlerimizden biri sanayi sektöründe kim makamımıza gelirse, devlet olarak ilk önce 'bu hizmeti yaptığınız için müteşekkiriz' diyeceğiz. Bilecik bir sanayi şehri ama biz bunu gerçekten kendimiz de duyurmakta eksik kalmışız. Bilecik Türkiye'de yüzde 51 ile oransal olarak en fazla arazi sulayan birinci kent durumda. Burası bir inanç turizm şehri. Bu kadar ziyaret edilebilecek huzur, bulunabilecek bir bölge var mı? Çok nadir. Biz bunu ön plana çıkarmamız lazım."

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da Bilecik'in, sadece coğrafi bir şehir değil, aynı zamanda burada yaşayan ve yaşamış her bir insanın sevgisi, emeği ve umuduyla şekillenmiş ve şekillenmeye devam eden büyük bir miras olduğunu söyledi.

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen de etkinliğin ortak amacının, derneklerin birbirlerini tanıması, tanışması, ortak ve kültürel değerleri birlikte sürdürmesi, kentin tanıtımı ve vizyonu için olduğunu belirtti.

Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli Bilecikliler Derneği olmak üzere 11 derneğin destek verdiği Bilecikliler Buluşması'nda, koza üretiminin yanı sıra Bilecik ve ilçelerinde üretilen yöresel ürünlerin bulunduğu stantlar sergisi açıldı.