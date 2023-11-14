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        Pazaryeri "Cumhuriyetin 100. Yılı Oryantiring Yarışmasına" ev sahipliği yaptı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde 25 farklı şehirden 41 spor kulübü ve 7 yaşından 55 yaşına kadar 412 sporcunun katıldığı Cumhuriyetin 100. Yılı Oryantiring Yarışmaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 09:34 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:34
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        Pazaryeri "Cumhuriyetin 100. Yılı Oryantiring Yarışmasına" ev sahipliği yaptı
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde 25 farklı şehirden 41 spor kulübü ve 7 yaşından 55 yaşına kadar 412 sporcunun katıldığı Cumhuriyetin 100. Yılı Oryantiring Yarışmaları yapıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde yapılan yarışmalarda sporcular farklı parkurlarda mücadele ederek zaman karşı haritalardan yön bulmaya çalıştı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Bilecik İl Spor Müdürü Yasin Özdemir’in katıldığı Belediye Kültür Merkezi salonunda her kategoride ilk üç dereceye giren sporculara madalya töreni yapıldı.

        Törende konuşan Vali Aygöl, 25 ilden katılım sağlayan tüm sporcu, antrenör ve ailelere katılımları için teşekkür etti. Aygöl, "Bu oryantirik spor dalı ülkemizde yeni bir oluşum. Federasyon başkanı ile görüştük, bu sporun Bilecik ilimizde de yaygınlaşması için çalışmalar başlatacağız. İlkini Pazaryeri ilçemizde yapmış olduk. Ben tüm sporcu kardeşlerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum." dedi.

        Organizasyon sorumlusu Nuri Dağdelen, bu yıl üçüncüsü yapılan yarışların bir ayağı olarak Pazaryeri ilçesini eklediklerini söyledi. Dağdelen bu oryantirik sporunun harita ve pusula yardımı ile şehirde ve doğa ortamında yön bulma sporu olduğunu ifade etti.

        Dünya birincisi Valentin Nivikov AA muhabirine, Rusya'dan yarışma için geldiğini 4 kez dünya birincisi, 4 kez de Avrupa birincisi olduğunu yarışmaya Ankara Spor Kulübünün davetiyle geldiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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