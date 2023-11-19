Pazaryeri'nde mevsimin ilk karı düştü

–Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk karı düştü.

Pazaryeri ilçesinde cumartesi gece saatlerinde fırtına ile başlayan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü.

İlçenin yüksek köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken kent merkezinde beyaz bir görüntü meydana getirdi.

Şiddetli fırtına ile tipi şeklinde yağan kar vatandaşlara yürümekte zor anlar yaşatıyor.

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