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        Bilecik'te "Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği Paneli" yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarına katkıda bulunması amacıyla "Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:09 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:18
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        Bilecik'te "Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği Paneli" yapıldı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarına katkıda bulunması amacıyla "Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği" konulu panel düzenlendi.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen panelde, Üniversitelerarası Kurul tarafından yayımlanan son doçentlik kriterlerinde araştırma ve yayın etiği konusunda dikkat çekici ölçüdeki yeniliklerden ve bilim dünyasında son yaşanan bazı etik ihlaller gibi nedenler bilimsel araştırma projelerinde izleyebilecekleri yollar anlatıldı.

        Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu, "Bilimsel araştırma sistematiği", Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç, "Bilimsel araştırma yaklaşımları", Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı da "Bilimsel araştırma ve yayın etiği" konularında sunum yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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