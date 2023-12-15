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        Bilecik'te öğretmenler tiyatro oyunu sahneledi

        Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Maarif Tiyatrosu"nda görev alan öğretmenler ilk oyunlarını sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 22:37 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:45
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        Bilecik'te öğretmenler tiyatro oyunu sahneledi
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        Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Maarif Tiyatrosu"nda görev alan öğretmenler ilk oyunlarını sahneledi.

        "Değer Projesi" kapsamında oluşturulan tiyatro topluluğunda yer alan, çeşitli branşlarda ve farklı okullarda görev yapan 18 öğretmen, Güngör Dilmen'in yazdığı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nedim Uzsoy'un yönettiği "Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını" adlı oyununda sahne aldı.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki oyunda, İstanbul Aksaray'da bir mahallede geçen aşk hikayesi ve günlük yaşam ile büyük Aksaray yangını canlandırıldı.

        Hem öğretmenlerin motivasyonunu artırmak hem de eğlenmeleri amacıyla kurulan Maarif Tiyatrosu'nda öğretmenlerin performansı tiyatroseverlerden alkış aldı.

        Oyun sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, öğretmenleri performanslarından dolayı tebrik ederek, çiçek hediye etti.

        Galeri
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