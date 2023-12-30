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        Söğüt Kaymakamı Tuncer, kitap okuma saatine katıldı

        Bilecik Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Projesi kapsamında Yaşar Musaoğlu Ortaokulu'nda öğrencilerle kitap okuma saatinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:46
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        Söğüt Kaymakamı Tuncer, kitap okuma saatine katıldı
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        Bilecik Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Projesi kapsamında Yaşar Musaoğlu Ortaokulu'nda öğrencilerle kitap okuma saatinde bir araya geldi.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl himayelerinde başlatılan BİL-EN Projesi devam ediyor. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım Yaşar Musaoğlu Ortaokulu'nda öğrencilerle kitap okudu.

        Tuncer, projenin amaçlarını anlatıp bu konuda yapılması gerekenler hakkında öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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