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        Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:14
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        Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu.

        Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca Rüstem Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftülüğünde görevli 20 imam hatip ve 10 Kur'an kursu öğrencisi tarafından Hatmi Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

        İlçe Müftüsü Recep Işıldar tarafından dua edilmesinin ardından katılımcılara helva ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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