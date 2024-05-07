Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Bilecik-Sakarya ve Bilecik-Eskişehir kara yollarındaki uygulamada, otobüsle yolculuk yapan bir kişinin üzerinde 47,08 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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