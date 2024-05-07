Bilecik Valisi Aygöl, aylık asayiş verilerini paylaştı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin nisan ayına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

Aygöl, Valilik binasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı'yla düzenlediği basın toplantısında, geçen ay 41 bin 666 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, aranan 56 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Uygulamalarda 195 iş yeri, 121 okul, 87 metruk bina ile 135 park ve bahçenin kontrol edildiğini aktaran Aygöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nisan ayında 641 olay meydana gelmiş, 369 şüpheli yakalanmış ve 15 şüpheli gözaltına alınmıştır. 74 şüpheli yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. 38 dolandırıcılık ve hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Narkotik suçlarına karşı yapılan çalışmalarda 24 operasyon gerçekleştirilmiş, 39 şüpheliye yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca bu suçlardan aranan 4 zanlı yakalanmış, tamamı cezaevine gönderilmiştir."