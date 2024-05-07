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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Asırlık konak alev alev... Cansız beden kahretti!

        Asırlık konak alev alev... Cansız beden kahretti!

        Amasya'da, yaklaşık 100 yıllık olan 2 katlı konakta sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda her yeri sardı. Yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yapılan incelemede konağın sahibi 65 yaşındaki Vedat Sayar'ın cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:04 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:04
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        Asırlık konak alev alev... Cansız beden kahretti!
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        Amasya'da, Hacı İlyas Mahallesi Agah Efendi Sokak’taki Vedat Sayar’a (65) ait 2 katlı konakta, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

        YANGIN 4 BİNAYA SIÇRADI

        DHA'da yer alan habere göre alevler kısa sürede büyüyüp 4 binaya daha sıçradı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı. Konakta yapılan incelemede, Vedat Sayar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

        KONAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Sayar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Konak kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda ise zarar oluştu.

        YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Bu arada, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

        Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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        #Amasya
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