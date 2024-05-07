Asırlık konak alev alev... Cansız beden kahretti! Amasya'da, yaklaşık 100 yıllık olan 2 katlı konakta sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda her yeri sardı. Yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yapılan incelemede konağın sahibi 65 yaşındaki Vedat Sayar'ın cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.05.2024 - 10:04 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:04 facebook

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