Bilecik'te 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Çalışmalarda, 2 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramalarda 1,47 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

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