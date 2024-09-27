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        Bilecik'te 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 18:04 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:04
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        Bilecik'te 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda, 2 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramalarda 1,47 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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