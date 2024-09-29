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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Bilecik'te, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:00 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:09
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Bilecik'te, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen martta üzerinde 23,14 gram sentetik uyuşturucu bulunan ve hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatılan şüphelinin irtibatlarıyla ilgili çalışma yaptı.

        Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda jandarma ile ortak çalışarak kent merkezi, Osmaneli ve Söğüt ilçeleri ile Vezirhan beldesinde operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda 32,94 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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