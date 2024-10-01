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        Dengeli beslenme derslerdeki başarıyı olumlu etkiliyor

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzman Diyetisyen Esma Nur Can, okul çağındaki çocukların dengeli beslenmesinin derslerindeki başarıya olumlu yansıdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:51
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        Dengeli beslenme derslerdeki başarıyı olumlu etkiliyor
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        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Uzman Diyetisyen Esma Nur Can, okul çağındaki çocukların dengeli beslenmesinin derslerindeki başarıya olumlu yansıdığını bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Can, okul çağı döneminin büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürecek beslenme alışkanlıklarının oluştuğu bir periyot olduğunu belirtti.

        Bu dönemde çocukların çevredekilerden ve rol model aldığı kişilerden oldukça etkilendiğini aktaran Can, şunları kaydetti:

        "Okul çağı çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi, ilerleyen yaşlarda beslenmeye bağlı oluşabilecek obezite, hipertansiyon, tip 2 diyabet gibi sağlık risklerinin azaltılmasında ve okul başarısının artmasında oldukça etkilidir. Yapılan araştırmalar, yetersiz ve dengesiz beslenmenin öğrencilerin dikkat sürelerini kısalttığını, algılamalarını azalttığını, öğrenmede güçlük, davranış bozuklukları ile okula devamsızlık ve başarıda düşmeye neden olduğunu bildirmektedir."

        Can, gece boyu aç kalan vücudun çalışma gücüne kavuşabilmesi için kahvaltının önemine dikkati çekti.

        Bu öğünün beyin fonksiyonları için gerekli enerjiyi sağlayarak öğrenmeye olumlu etki yarattığını vurgulayan Can, "Çocukların beslenme çantasında sağlığı geliştirici besinlere yer verilmelidir. Beslenme çantasında yer alabilecek besinlere süt, ayran, kefir, taze ve kuru meyveler, yağlı tohumlar, evde yapılmış börek ve sandviçler örnek verilebilir. Özellikle beslenme saatlerinde çocukların akranları ile birlikte olması ve öğretmenlerin sağlığı teşvik edici yönlendirmeleri ile çocukların sağlıklı beslenme bilinci kazanması mümkün olmaktadır." bilgilerine yer verdi.

        Can, öğün atlamanın söz konusu dönemdeki çocukların enerji ve besin öğelerini yetersiz almasına sebep olduğunu, bu durumun da derslerdeki başarıya yansıdığına değindi.

        Öğün atlayan çocukların gün içinde daha fazla paketlenmiş gıda tükettiğinin altını çizen Can, "Gazlı içecekler, ve enerji içecekleri gibi şekerle tatlandırılmış sıvılar, besin grupları ve besin öğesi gereksinimlerini karşılamaya katkı sağlamayan boş enerji kaynaklarıdır. Çocuklar, su, şekersiz süt, taze sıkılmış meyve suyu gibi eklenmiş şeker içermeyen içecekleri tercih etmelidir. Unutmamak gerekir ki, sağlıklı çocuklar sağlıklı yetişkinler demektir." değerlendirmesini yaptı.

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