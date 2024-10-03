Bilecik'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Bilecik'te bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Bilecik'te bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katında ikamet eden Nazende Kılıç'ın (87) balkonda hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği değerlendirilen Kılıç'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Yaşlı kadının ölüm nedeni araştırılıyor.
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