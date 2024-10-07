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        Erciyes Mavi Kartallar Derneği üyeleri şehit arkadaşlarını Bilecik'teki kabri başında andı

        Kayseri 1. Hava İndirme Komando Tugayı'nda görev yapmış rütbeli askerler ile erlerden oluşan Erciyes Mavi Kartallar Derneği üyesi yaklaşık 250 kişi, 6 Mayıs 1989'da Tunceli'de teröristler tarafından şehit edilen er Sedat Çakır'ın Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Sarıdayı köyündeki kabrini ziyaret ettiler.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:11
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        Erciyes Mavi Kartallar Derneği üyeleri şehit arkadaşlarını Bilecik'teki kabri başında andı
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        Kayseri 1. Hava İndirme Komando Tugayı'nda görev yapmış rütbeli askerler ile erlerden oluşan Erciyes Mavi Kartallar Derneği üyesi yaklaşık 250 kişi, 6 Mayıs 1989'da Tunceli'de teröristler tarafından şehit edilen er Sedat Çakır’ın Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Sarıdayı köyündeki kabrini ziyaret ettiler.

        Kayseri 1. Hava İndirme Komando Tugayında 1975-1990 yıllarında görev yapan dernek üyeleri, köy meydanında vatandaşlar tarafından karşılandı.

        Sarıdayı Köyü Camisi'nde öğle namazı kılan grup üyeleri ve köylüler, mezarlığa kadar "Şehitler ölmez" diye slogan atarak, tekbir getirerek açtıkları devasa Türk bayrağı ile yürüdü.

        Şehit Sedat Çakır’ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Grup üyeleri ayrıca şehidin annesi Refiye Çakır’a evinde ziyarette bulunarak, ellerini öptü.

        Emekli kıdemli albay Osman Kahraman, gazetecilere, birçok ilden komandoların katıldığı etkinlikten gurur duyduğunu söyledi.

        Kahraman, "Komandolar, şehit kardeşimizin kabri başında dua ettiler, Komando Marşı söyleyerek yürüdüler gurur duydum. Şehitlerimiz anıldıkça kalplerde yaşar. Gelen tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Dernek Başkanı Ercan Agan da her ay farklı bir ilde şehit kabirlerini, şehit yakınlarını ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Bizlere Allah şehitlik nasip etmedi ama her zaman göreve hazırız. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Ayrıca bizleri çok samimi bir şekilde karşılayan Sarıdayı halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Program, yemek ikramı ile sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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