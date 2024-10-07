AK Parti Bilecik İl Başkanlığından İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarla İsrail'in savunmasız sivilleri hedef aldığı, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığı belirtildi.

Son 1 yılda bölgede 17 bini çocuk, 11 bini kadın olmak üzere yaklaşık 42 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasbedilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak, ne hukuk ne de adalet beklenebilir."