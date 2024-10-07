Bilecik'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken itfaiye görevlileri, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.
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